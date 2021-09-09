Мужчина помог девушке в Одессе и не ушел, пока она не оказалась на свободе.

В историческом центре Одессы мужчина душил девушку кнутом для скота. За девушку вступился прохожий и отбил ее у злоумышленника.

Инцидент в Одессе произошел на ул. Базарной, сообщил Telegram-канал "Х*евая Одесса", ссылаясь на сведения читателей, и опубликовал видео с места происшествия.

На видео заснято, что прохожий потребовал, чтобы мужчина не душил девушку и отпустил. Оппонент заявил, что не душит девушку, а просто "держит", и является ее отцом. В то же время сама девушка просилась на свободу.

Защитник бил злоумышленника ногами.

Потом прохожий брызнул злоумышленнику в лицо газом из баллончика.

Потом мужчина все-таки отпустил девушку. Девушка уходила, пошатываясь, и сказала "спасибо" освободителю.

Мужчина обматерил защитника девушки, а потом попросил у прохожего воды.

Ранее в сети появилось видео, снятое камерами видеонаблюдения, установленными в одном из жилых домов. На ролике видно, как отец и мать по очереди били маленького мальчика. Сначала мужчина ударил ребенка по ягодицам, а потом руку на мальчика подняла мать.

Напомним, в Кодексе Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка – это 184 ст.

Если такое правонарушение гражданин совершил впервые, то его могут просто предупредить или оштрафовать на сумму от 850 до 1 700 гривень.

Автор: Екатерина Присяжнюк