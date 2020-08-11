Пьяный водитель сбил клумбы на Аллее Героев Небесной сотни и скрылся (фото)

Полиция вскоре задержала злоумышленника.

В Киеве нетрезвый водитель на Lexus совершил аварию на Аллее Героев Небесной сотни и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полицииАлексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

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«Сегодня на рассвете нетрезвый водитель на Lexus совершил ДТП на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве - снес клумбы, а потом как ни в чем не бывало уехал с места ДТП», - написал он и добавил фото и видео с места аварии.

Билошицкий отметил, что уже через 30 минут после происшествия виновника ДТП обнаружили «Камеры, которые следят за безопасностью города, помогли установить местонахождение авто Lexus - улица Институтская, где его и остановили патрульные. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения».

«Агрессия, хамство, нецензурные высказывания на патрульных и невыполнение законных требований полицейских никак не помогали водителю решить ситуацию, как он ни старался. Водитель неоднократно был предупрежден о том, что в случае невыполнения законного требования работника милиции он будет задержан. Однако предупреждения не подействовали», - отметил чиновник.

Билошицкий отметил, что согласно ст. 44 закона Украины «О Национальной полиции» к водителю была применена физическая сила, а также согласно ст. 45 этого же закона - спецсредство наручники.

За совершенные правонарушения на мужчину составили админматериалы по ст. 185 (Злостное неповиновение работникам милиции), ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), ст. 124 (совершение ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КУоАП.

Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

«Мы свое дело сделали. Далее за свои действия нарушитель будет отвечать перед судом», - добавил Билошицкий.

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