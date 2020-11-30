На место вызвали полицию, однако конфликт не был исчерпан.

В автобусе сообщением Ковель-Луцк между пассажирками произошел конфликт из-за отказа одной из них надевать маску. Словесная перепалка переросла в драку.

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Об этом сообщает местное информационное агентство «Конкурент». Инцидент попал на видео.

Так, одна из пассажирок призвала всех присутствующих надеть маски. Одна из женщин, ехавшая в автобусе, отреагировала агрессивно.

В конце концов, женщина, требовавшая соблюдения масочного режима, вызвала полицию. Тогда ее оппонентка, которая до последнего отказывалась надеть маску, все же сделала это. Средство защиты ей дал кто-то из пассажиров.

Видео содержит ненормативную лексику

Впрочем, конфликт не был исчерпан и лишь набирал обороты. Когда женщины уже готовились выходить из автобуса, то снова начали ссору, которая переросла в драку. Одна из пассажирок начала хватать оппонентку за волосы и бить ее в лицо. В ходе драки одной из женщин сломали очки.

Штрафы за маски

Президент 19 ноября подписал закон о введении штрафов за неношение масок в общественных местах.

Согласно документу, граждан без защитных масок или респираторов в общественных местах (в том числе транспорте) на лице будут наказывать штрафами от 170 до 255 гривень.

Украинцев без защитных масок на лице теперь могут штрафовать сразу на месте совершения правонарушения – например, в кафе или транспорте. Ранее протоколы передавали в суд, а потом только решали, налагать ли на граждан штраф. Поэтому, согласно судебным данным, только 4% нарушителей были наказаны по этой системе.

Штрафовать могут не только правоохранители, но и работники эпидемического контроля, а также представители органов местного самоуправления, потому что именно на последних возлагается осуществление контроля за противоэпидемическими мерами. В то же время решение о наложении штрафа можно будет обжаловать в течение 10 дней.

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Автор: Дмитрий Захаров