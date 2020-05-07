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На Харьковщине трех детей засыпало песком в карьере: подробности трагедии

03:22, 07 мая 2020
Происшествия
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Одного ребенка из-под завала не спасли / Фото: ua.depositphotos.com

6 мая около 15:20 до Золочевского отделения полиции поступило сообщение о том, что вблизи пгт Золочев детей засыпало песком, сообщает Нацполиция Харьковской области.

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"По указанному адресу стало известно, что трое детей 9, 8, 5 лет в сопровождении родителей играли вблизи песчаного карьера. Внезапно произошел обвал грунта. Детей засыпало песком", - говорится в сообщении.

Двух из них удалось достать сразу, а восьмилетнюю девочку нашли под завалом лишь через 15-20 минут без сознания. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, ребенка спасти не удалось.

Местная полиция квалифицировала произошедшее как "несчастный случай".

Как сообщал ранее УНИАН, в Одесской области оползень похоронил заживо двух мужчин. Те спасали пса из-под земли.

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