Последствия ЧП на "Сумыхимпром" уже полностью ликвидированы, утверждают на предприятии.

Авария, произошедшая на заводе "Сумыхимпром", уже ликвидирована, и угрозы населению нет.

Пресс-служба ПАО "Сумыхимпром" сообщает, что 21 марта 2022 года в 02.58 на государственном предприятии "Сумыхимпром" произошла чрезвычайная ситуация.

В результате обстрела завода был поврежден трубопровод аммиака в цехе сложных минеральных удобрений.

В результате разгерметизации трубопровода сработали аварийные системы защиты, при этом произошла незначительная утечка аммиака. Сейчас последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами и силами ГСЧС – трубопровод загерметизирован, наложен специальный бандаж. Подразделения ГСЧС завершили работы по осаждению аммиачного облака. Никакой угрозы населению и окружающей среде нет.

Персонал предприятия и сотрудник ГСЧС проявили мужество и слаженность во время ликвидации последствий аварии – все действия происходили четко с планом ликвидации аварийных ситуаций. К сожалению, один из сотрудников предприятия получил травму, сейчас ему уже оказана оперативная медицинская помощь.

Ранее стало известно, что в результате аварии на заводе "Сумыхимпром" появилось аммиачное облако, и спасатели пытались его осадить.

Работники ПАО "Сумыхимпром" уже начали регламентные работы по восстановлению технологического процесса. Предприятие было экстренно остановлено в первый день войны – 24 февраля 2022 года.

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