Полиция проверяет сообщение о минировании торгового центра "Украина" в центре Киева (фото)

Полиция проверяет сообщение о минировании торгового центра "Украина", который находится на площади Победы, в центре Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, полиция эвакуировала посетителей торгового центра. Доступ к зданию перекрыт ограничительной лентой.

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Возле центрального входа торгового центра "Украина" дежурят автомобили полиции, скорой помощи и пожарный автомобиль. Правоохранители отметили, что недавно поступил анонимный звонок о заминировании здания.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве за ложное сообщение о заминировании мужчинуприговорили к четырем годам лишения свободы.