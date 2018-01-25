Полиция проверяет сообщение о минировании торгового центра "Украина" в центре Киева (фото)
23:06, 25 января 2018
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Полиция эвакуировала посетителей торгового центра.
Доступ к зданию перекрыт ограничительной лентой / фото УНИАН
Полиция проверяет сообщение о минировании торгового центра "Украина", который находится на площади Победы, в центре Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, полиция эвакуировала посетителей торгового центра. Доступ к зданию перекрыт ограничительной лентой.
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Возле центрального входа торгового центра "Украина" дежурят автомобили полиции, скорой помощи и пожарный автомобиль. Правоохранители отметили, что недавно поступил анонимный звонок о заминировании здания.
Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве за ложное сообщение о заминировании мужчинуприговорили к четырем годам лишения свободы.
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