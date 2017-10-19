После ДТП в Харькове родственники не могут найти женщину, на месте аварии обнаружили лишь ее сумочку

Родственники Натальи Николаевны Умаевой, 1971 года рождения, не могут найти ее после аварии на улице Сумской в Харькове.

Женщина находилась на перекрестке во время этих событий и разговаривала с дочкой по телефону. Вдруг в трубке послышался шум, какой-то мужчина взял телефон и сообщил, что произошла авария и погибло много людей, передает ТСН.

На месте аварии родные нашли только сумочку Натальи. В списках пострадавших его фамилии нет. В больницах ее тоже не нашли.

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В Харькове сейчас находится лишь 15-летняя дочь пропавшей. Муж-моряк в рейсе и даже не знает о ДТП. Родители и старший сын только на утро пятницы, 20 октября, приедут в Харьков. Несовершеннолетней девушке информации о матери не предоставляют.

"Во все службы обращались, в скорой были, в больницах, нигде ее нет. В полиции сказали ждать до утра", - сообщила кума пропавшей.

Отметим, что в опубликованном полицией Харьковщины перечне погибших и пострадавших по состоянию на 17 часов Натальи Умаевой не было.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и совершил наезд на пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, еще шестеро - травмированы и доставлены в больницу.

20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. В ее крови экспертиза не обнаружила алкогольных и наркотических средств.

Прокуратура будет требовать содержания ее под стражей. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.