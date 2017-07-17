В харьковском депо сгорели 2 вагона электрички (видео)

00:22, 17 июля 2017
Происшествия
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На пути отстоя списанных вагонов горели 2 недействующих вагона электропоезда.

В Харькове сгорели два списанных вагона электрички / фото kharkiv.dsns.gov.ua

В мотовагонном депо «Харьков» сгорели два вагона электропоезда. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

"К месту пожара были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на пути отстоя списанных вагонов горели 2 недействующих (списанных) вагона электропоезда. Площадь пожара составила около 100 кв.м.

Пожар был ликвидирован через час после получения вызова. Причина и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

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Теги: #пожар в Харькове