В харьковском депо сгорели 2 вагона электрички (видео)
00:22, 17 июля 2017Происшествия
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На пути отстоя списанных вагонов горели 2 недействующих вагона электропоезда.
В Харькове сгорели два списанных вагона электрички / фото kharkiv.dsns.gov.ua
В мотовагонном депо «Харьков» сгорели два вагона электропоезда. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
"К месту пожара были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на пути отстоя списанных вагонов горели 2 недействующих (списанных) вагона электропоезда. Площадь пожара составила около 100 кв.м.
Пожар был ликвидирован через час после получения вызова. Причина и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.
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