В Балаклее саперы продолжают расчистку территории воинской части – Минобороны

Ситуация в Балаклее Харковской области контролируемая, саперы продолжают расчистку технической территории воинской части.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

«Ситуация на данный момент контролируемая. Военные саперы завершили зачистку военного городка и административной территории арсенала. Сейчас продолжают зачистку технической территории воинской части», - сообщил он.

Праута также отметил, что над ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия работают 11 групп разминирования с привлечением 10 единиц специальной техники.

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«Идет постоянное наращивание сил и средств. К концу недели к зачистке территории будут привлечены 120 военных саперов. Все военнослужащие инженерных войск, которые сейчас выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Балаклее, имеют профессиональный опыт и соответствующую подготовку, участвовали в миротворческих операциях и привлекались к разминированию в районе проведения АТО», - добавил он.

Спикер также сообщил, что на месте происшествия в Балаклее также продолжают работать офицеры структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. В связи с опасностью были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще 5 человек получили ранения.