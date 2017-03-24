Убийство Вороненкова и взрывы на складе в Балаклее взаимосвязаны – СБУ

В Службе безопасности Украины заявляют, что убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и взрывы на территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области взаимосвязаны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

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"Эти события, которые произошли в Харьковской области и убийство бывшего депутата Госдумы России, подпадают под план (российской агрессии - УНИАН), и, к сожалению, взаимосвязаны", - сказал Тандит.

Как сообщал УНИАН, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Он был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича относительно введения в Украину российских войск.

Ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.