Трехлетний мальчик, которого мать выбросила из окна, умер в киевской больнице

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенку не удалось.

Женщина, которая выбросила из окна ребенка, погибла на месте инцидента от полученных травм. Согласно предварительным данным, женщина выбросила из окна ребенка, а затем выпрыгнула сама.

Читайте такжеМужчина, который насмерть сбил 4-летнего ребенка, заплатил залог и исчез

Правоохранители установили личность женщины - местная жительница, 1986 года рождения. Когда правоохранители попытались попасть в ее квартиру, двери были закрыты, поэтому их пришлось взламывать.

Единственным уцелевшим в ужасной трагедии осталась кошка, которую тоже выбросили из окна.

Сейчас открыто уголовное производство, полиция устанавливает обстоятельства трагедии.