В Одессе злоумышленник поджег иномарку адвоката

Об этом УНИАН сообщил сам Пономаренко.

Он утверждает, что лично стал свидетелем происшествия, поскольку автомобиль был припаркован рядом с офисом, в котором находился адвокат - на пересечении переулка вице-адмирала Азарова и улицы Ясной (курортная зона).

«27 декабря, примерно в 19:20-19:25, неизвестный облил мой автомобиль горючей жидкостью и поджег. Я видел это, находясь в офисе, расположенном на 2-м этаже… Затем выбежал, чтобы потушить автомобиль», - рассказал Пономаренко.

По его словам, по факту происшествия внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 399 (умышленное уничтожение или повреждение имущества защитника или представителя лица или их близким родственникам, в связи с деятельностью, связанной с предоставлением правовой помощи) УК Украины.

По его словам, по факту происшествия сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 399 (умышленное уничтожение или повреждение имущества защитника или представителя лица или их близким родственникам, в связи с деятельностью, связанной с предоставлением правовой помощи) УК Украины.

Пономоренко связывает поджог со своей профессиональной деятельностью. В частности, с резонансным уголовным производством, в котором принимает участие в качестве защитника одного из фигурантов.

Он пояснил, его подзащитный вместе с еще одним гражданином были задержаны в Николаеве по подозрению в попытке дачи крупной взятки сотруднику прокуратуры, который от взятки отказался.

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Со слов Пономаренко, который ссылается на информацию подзащитного, на самом деле взятку у задержанных вымогали, и «есть заинтересованные лица в том, чтобы «отжать» их бизнес». Также, по его словам, подозреваемые были задержаны с нарушением закона.

Адвокат отмечает, что вчера утром направил направил в НАБУ и Генеральную прокуратуру заявления о внесении ведомостей в ЕРДР по ст. 368 (взятка - УНИАН) в отношении ряда высоких должностных лиц прокуратуры Николаевской области.

Он отметил, что защита настаивает на том, чтобы материалы дела рассматривались в другом регионе Украины или непосредственно следователями Генеральной прокуратуры.

Адвокат утверждает, что в определенном исходе расследования производства заинтересованы в Николаеве высокопоставленные люди, в том числе конкуренты его клиентов.

«Утром мы отправляем запрос в Генпрокуратуру и НАБУ, а вечером поджигают мой автомобиль... Не знаю, кто именно это сделал, но связываю случившееся с делом в Николаеве, ни в каких других резонансных делах я сейчас участия не принимаю», — подчеркнул адвокат.

В региональном главке Нацполиции УНИАН подтвердили вызов Пономаренко и открытие уголовного производства по факту поджога.