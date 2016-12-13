Поезд Москва - Киев проверяют на наличие бомбы

Об этом заявил источник в экстренных службах Москвы, как сообщают РИА Новости.

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"Кинологи проверяют вагоны поезда Москва — Киев после звонка с угрозой взрыва. Есть вероятность, что звонил опаздывающий на поезд пассажир — если это так, ему будет грозить статья", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на вокзал уже прибыли сотрудники всех экстренных служб, включая полицию и спасателей.