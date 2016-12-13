Поезд Москва - Киев проверяют на наличие бомбы
10:33, 13 декабря 2016Происшествия
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Силовики во вторник утром проверяют поезд сообщением Москва — Киев на Киевском вокзале в центре Москвы после анонимного сообщения о взрывном устройстве.
На вокзал уже прибыли сотрудники всех экстренных служб / progulkipomoskve
Об этом заявил источник в экстренных службах Москвы, как сообщают РИА Новости.
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"Кинологи проверяют вагоны поезда Москва — Киев после звонка с угрозой взрыва. Есть вероятность, что звонил опаздывающий на поезд пассажир — если это так, ему будет грозить статья", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, на вокзал уже прибыли сотрудники всех экстренных служб, включая полицию и спасателей.
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