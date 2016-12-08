В Луцке бывший правоохранитель на Мерседесе сбил ребенка на переходе

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь патрульной полиции Луцка Ольга Бузулук, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 8 декабря, на ул. Дубненской. Водитель Mercedes, двигаясь к центру города, на пешеходном переходе сбил ребенка и пытался скрыться с места происшествия.

По информации пресс-секретаря, водитель задержан, устанавливается его личность. Ребенка в тяжелом состоянии, без сознания увезла карета скорой помощи.

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Как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев происшествия, водитель иномарки ехал на красный свет, а после того, как сбил ребенка, продолжил движение и задел еще два транспортных средства. Люди, схватившие виновника ДТП еще до приезда полиции, едва не совершили самосуд.

Очевидцы также утверждают, что задержанный - бывший милиционер, в подтверждение этого он показывал удостоверение.