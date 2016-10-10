В Одессе военные, которые пострадали во время драки, являются офицерами облвоенкомата – прокуратура

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачева.

По ее словам, в конфликте с охранниками кафе «Гранат», расположенном в центре города, в ночь на 9 октября принимали участие три сотрудника Одесского областного военкомата.

«Три офицера – два лейтенанта и один старший лейтенант», - уточнила Стекачева.

Она также подтвердила, что два офицера госпитализированы. Охранник увеселительного заведения ранен в ногу из травматического пистолета. Ранение нанес один из офицеров областного военкомата.

Пресс-секретарь также уточнила, что расследование происшествия будет проводить полиция, а военная прокуратура Южного региона осуществит процессуальный надзор.

Читайте такжеВ Одессе на Куликовом поле произошла потасовка "Правого сектора", антимайдановцев и спецназа (фото, видео)

Как рассказал УНИАН источник в правоохранительных органах региона, кафе, где произошел конфликт, якобы принадлежит одному из бывших руководителей региональной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы в ночь на 9 октября возле кафе «Гранат» произошел конфликт между охранниками заведения и тремя военнослужащими. Последние, по данным полиции, были в состоянии алкогольного опьянения, и охранник не пустил их в кафе. Произошла драка, один из военных выстрелил в сторону охранников. Троих злоумышленников задержали и доставили в полицию.

В настоящее время двое военнослужащих находятся в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины (Одесса).

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Полиция передала материалы в военную прокуратуру Южного региона Украины.