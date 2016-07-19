В Киеве СБУ задержала 80-летнего "минера" метро, во Львове и на Виннитчине - его "коллег"

Как сообщает пресс-центр СБУ, пенсионер заявил о закладке взрывчатки на одной из станций столичного метрополитена.

Также задержаны еще два "анонимных террориста", которые сообщали о минировании объектов во Львове и в Винницкой области.

Читайте такжеДвое нетрезвых пассажиров сообщили о взрывчатке на борту самолета в аэропорту "Жуляны"

"Винницкий 40-летний мужчина "заминировал" ночной клуб в областном центре и один из поездов до Киева. Во Львове таким образом "развлекался" 20-летний парень, он решил сообщить о подрыве одного из торгово-развлекательных центров города", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, задержанные объяснили осуществление анонимных звонков желанием "развлечься", наблюдая эвакуацию и работу правоохранителей на объектах.

Открыты три уголовных производства по ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

"Несмотря на возраст и мотивы "шутников", им грозит до 6 лет лишения свободы", - подчеркивается в сообщении.