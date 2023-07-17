К сожалению, спасти рыбину, у которой были явные признаки убоя – удары по голове, не удалось.

В Одесской области в очередной раз поймали браконьеров на преступлении – на этот раз убили редкую краснокнижную рыбу-белугу. Рыба, которую забили злоумышленники, в ближайшее время должна была нереститься.

Как сообщил начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда ГПСУ Игорь Перегняк, происшествие имело место на реке Дунай. По его словам, во время несения службы пограничники в Старостамбульском устье Дуная, неподалеку от города Вилково, остановили для проверки лодку с двумя людьми.

"В результате осмотра плавсредства охранники границы обнаружили в нем белугу, которая занесена в Красную книгу. К сожалению, спасти рыбину, у который были вные признаки убоя – удары по голове, не удалось. Кроме самой белуги весом почти 110 кг, рыбина имела около 14 кг черной икры", – говорится в сообщении.

Пограничники направили соответствующее сообщение в полицию. Белуга, браконьерская лодка и орудия лова изъяты.

По данным пресс-службы регионального главка Национальной полиции, браконьеры – мужчины 40-ка и 50-ти лет. Длина рыбы, которую они убили, - 2,5 метра. У мужчин также изъяли лесковые сетки длиной 300 метров.

Начато производство по ч. 1 ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, если оно причинило существенный вред) Уголовного кодекса Украины. Назначена судебно-экологическая экспертиза, по которой будет установлен точный размер причиненного государству вреда.

Белуга - что надо знать о виде

Белуга - рыба семейства осетровых (Acipenseridae). Белугу считают самой крупной пресноводной рыбой. Эта рыба постоянно живет в море, а на нерест заходит в реки.

Это долгоживущая рыба, достигающая возраста в 100 лет. В отличие от тихоокеанских лососей, умирающих после нереста, белуга, как и другие осетровые, может нереститься много раз в жизни.

Вид включен в Красную книгу как исчезающий, действует запрет на вылов.

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