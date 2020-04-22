В Одессе полностью закрыли рынки после скандала с работающим во время карантина «Привозом»

Кроме того, власти города ограничили доступ на кладбища и перенести поминальные дни на 6 июня.

В Одессе после скандала из-за работающего во время карантина крупнейшего в городе рынка «Привоз» власти полностью закрыли рынки, а также ограничили доступ на кладбища.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, вчера вечером состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС исполнительного комитета Одесского городского совета.

На заседании принято решение о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории Одессы.

«Решено остановить работу розничных рынков в городе на период проведения карантинных мероприятий», - сообщили в мэрии.

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Управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей горсовета поручено повторно предупредить всех субъектов хозяйствования о необходимости соблюдения противоэпидемического режима. В частности, предупредить о запрете на функционирование розничных рынков, которые, несмотря на рекомендации, продолжили работу. В их числе – самый крупный продовольственный рынок города - «Привоз», часть которого еще вчера функционировала.

Как отметили в мэрии, выполнение вышеназванного решения комиссии подлежит немедленному исполнению.

Кроме того, на этом же внеочередном заседании решено перенести поминальные дни на Троицкую родительскую поминальную субботу - на 6 июня.

В связи с этим, профильным подразделениям горсовета и Главному управлению Национальной полиции в Одесской области поручено обеспечить ограничение доступа граждан на кладбища.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля во время совещания с председателями облгосадминистраций руководитель Офиса президенты Андрей Ермак озвучил проблему того, что в Харькове и Одессе, несмотря на карантин, продолжают работать рынки.

Также вчера на брифинге заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Махотин заявил, что из-за незакрытия на карантин рынка «Привоз» открыто уголовное производство. Махотин утверждал, что этот рынок продолжает работать частично, примерно на 30%.