Во Львове из-за поджога травы занялась автостоянка: дым было видно за несколько километров (видео)

Пострадали два легковых автомобиля.

Во Львове горела автостоянка. Огонь на автомобили перекинулся из сухой травы, которую подожгли неподалеку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По словам очевидцев, черный дым было видно за несколько километров. Пожарных вызвали свидетели.

Еще до прибытия пожарных большинство автовладельцев успели отогнать машины, однако две легковушки таки пострадали.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла закон, которым усилила наказание за загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира. Новым законом штрафы за поджог сухостоя повышены в 18 раз - от 91 тыс. 800 грн до 153 тыс. грн.