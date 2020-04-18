"Крестный ход" в Днепре: полиция открыла дело

Производство открыто по заявлению гражданина, обратившегося в полицию 17 апреля в 19:30.

В Днепре по факту проведения службы с большим количеством прихожан в Свято-Троицком кафедральном соборе УПЦ Московского патриархата 17 апреля открыто уголовное производство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Отмечается, что Шевченковский райотдел полиции Днепра открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

В полиции сообщили, что «производство открыто по заявлению гражданина, обратившегося в полицию 17 апреля в 19:30».

Как сообщили в отделе коммуникации, в настоящее время правоохранители дежурят возле Свято-Троицкого кафедрального собора с целью недопущения скопления людей.

Как сообщал УНИАН, в Днепре возле Свято-Троицкого собора УПЦ МП вечером в страстную пятницу выстроились сотни горожан, несмотря на ограничения на массовые собрания в связи с введенным в стране карантином.