В Черновицкой области суд признал требование носить маски незаконным

Суд отменил админдело в отношении мужчины, который находился на сельской остановке общественного транспорта без маски.

В Черновицкой области суд закрыл административное дело, которым жителя Кельменецкого района привлекли к ответственности за то, что он в период карантина находился без защитной маски на остановке общественного транспорта.

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Как отмечается в судебном постановлении, 6 апреля в 12.00 мужчина находился без защитной маски на остановке общественного транспорта села Нагоряны Кельменецкого района, чем нарушил требования постановления Кабинета министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

В судебном заседании мужчина пояснил, что не имел возможности купить в селе защитную маску или изготовить ее, поэтому находился на остановке общественного транспорта без маски на лице. Кроме того, он раскаялся в содеянном.

Судья Кельменецкого районного суда, выслушав объяснения обвиняемого постановил закрыть административное дело за отсутствием в действиях мужчины состава административного правонарушения.

Также суд постановил, что указанное решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

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