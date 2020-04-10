На Закарпатье запретили выходить из дома на выходных

С 13:00 субботы до 6:00 понедельника в регионе будет действовать режим максимального ограничения передвижения граждан. Органы правопорядка будут работать в усиленном режиме.

В Закарпатской области приняли решение максимально ограничить передвижение граждан в общественных местах на следующих выходных.

Такое решение приняли сегодня на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Закарпатской ОГА, сообщил и.о. председателя Закарпатской областной государственной администрации Алексей Гетманенко.

Согласно сообщению, это решение принято, чтобы сдержать распространение инфицирования коронавирусом. В частности, запрещено будет передвижение в общественных местах с субботы, 11 апреля, с 13:00 часов до 6:00 утра понедельника, 13 апреля.

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«Региональная комиссия приняла решение о введении максимального ограничения передвижения. Это значит - начиная с 13 часов субботы, 11 апреля, до 6 часов утра понедельника, 13 апреля - вы не выходите из дома, вам нужно оставаться дома! Да, я понимаю, что в эти праздничные дни мы привыкли ходить в гости, принимать их у себя, выходить на прогулки. Но другого варианта, как быть дома, чтобы остановить массовое распространение пандемии коронавируса, пока нет", - обратился к закарпатцам Гетманенко.

Он отметил, что благодаря уже введенным карантинным мероприятиям удается сдерживать массовое распространение коронавируса, надо сохранить эту тенденцию, чтобы постепенно начать выходить из карантина уже в мае.

«Если мы этого не сделаем, то карантин будет продлен до сентября. Нам надо разорвать цепь заражения, чтобы приостановленный бизнес начал работать», - добавил и.о. председателя Закарпатской ОГА.

Он также отметил, что в случае традиционного празднования Пасхи, есть угроза массового инфицирования и дальнейшего усиления карантинных мероприятий.

Также, по информации Гетманенко, за порядком усиленно будет следить полиция.

«В эти дни органы правопорядка будут работать в усиленном режиме. Службу будут нести работники органов Нацполиции и Нацгвардии. Штрафов в 17 тысяч гривен - нарушителям карантина - избежать не удастся», - добавил и.о. председателя ОГА.

Справка УНИАН. Согласно церковному календарю, в это воскресенье будут отмечать Воскресение Христово верующие западного обряда, которых в Закарпатье очень много, в частности, это представители венгерского нацменьшинства.

По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, венграми идентифицировали себя в Закарпатье около 151 тысяч человек.