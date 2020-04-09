В центре Одессы частично обрушился старинный дом (фото)

Ведется разборка завала. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сегодня в центре Одессы частично обрушился старинный дом.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сегодня утром произошло обрушение части трехэтажного дома по ул. Канатной. Данное старинное здание находится возле Центрального парка культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

В управлении отметили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. «Откололась» часть здания по всей высоте.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Одессы, произошло обрушение нежилого «крыла» дома №6.

Сейчас на месте происшествия находится руководство города, в том числе мэр Геннадий Труханов. Ведется разборка завала. Движение транспорта ограничено.

По словам местных жителей, несколько дней назад в этом доме начались строительные работы, которые, возможно, могли стать причиной обрушения. Сегодня внутри также находились рабочие, которые, как предполагается, успели выбежать на улицу.