В Киеве "заминировали" больницу, где находятся больные коронавирусом - соцсети

На место прибыли правоохранители.

В Киеве ищут взрывчатку в корпусе больницы, в которой лечат больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Только что на линию 102 поступил вызов о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 03:00 ночи произойдет взрыв. Копы поехали проверять. Интересно, будут ли проводить эвакуацию?", - говорится в сообщении.

В столичной полиции информацию об инциденте пока официально не комментировали.

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