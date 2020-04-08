В Киеве "заминировали" больницу, где находятся больные коронавирусом - соцсети
22:52, 08 апреля 2020Происшествия
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На место прибыли правоохранители.
В Киеве активизировались "минеры" / Киев Оперативный Facebook
В Киеве ищут взрывчатку в корпусе больницы, в которой лечат больных коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
"Только что на линию 102 поступил вызов о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 03:00 ночи произойдет взрыв. Копы поехали проверять. Интересно, будут ли проводить эвакуацию?", - говорится в сообщении.
В столичной полиции информацию об инциденте пока официально не комментировали.
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