цей матеріал доступний українською

В Киеве "заминировали" больницу, где находятся больные коронавирусом - соцсети

22:52, 08 апреля 2020
Происшествия
537 0
В Киеве активизировались "минеры" / Киев Оперативный Facebook

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Только что на линию 102 поступил вызов о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 03:00 ночи произойдет взрыв. Копы поехали проверять. Интересно, будут ли проводить эвакуацию?", - говорится в сообщении.

В столичной полиции информацию об инциденте пока официально не комментировали.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter