В Одесской области на границе задержан киевлянин, нарушивший самоизоляцию

Житель столицы на своем автомобиле пытался выехать в Молдову к родственникам.

В Одесской области на украинско-молдавской границе задержан киевлянин, нарушивший режим самоизоляции.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мужчину задержали пограничники вчера вечером в Белгород-Днестровском районе на одном из работающих пунктов пропуска, когда нарушитель пытался выехать в Молдову.

Как отмечается, мужчина намеревался пересечь госграницу, но во время проверки его паспортных данных было установлено, что информация о нем внесена в специальную базу.

Как уточнили в Белгород-Днестровском отделе полиции, эта база создана в связи с карантином по COVID-19. В нее внесены данные обо всех украинцах, которые должны быть на самоизоляции.

«Таким образом, было установлено, что 44-летний киевлянин в конце марта приехал из-за границы и подписал добровольное согласие о самоизоляцию. Однако мужчина, проехавший на своем автомобиле полстраны, нарушил правила: покинул место самоизоляции и, не дождавшись ее окончания, отправился к родственникам, проживающим за рубежом», - рассказали в полиции.

В отношении нарушителя составлен протокол по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отмечается, что материалы в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения и принятия решения о санкциях.

Как уточнили УНИАН в полиции, этого мужчину, остановленного в пункте пропуска «Староказачье», отправили домой. Сегодня с ним связались полицейские, сейчас он находится на самоизоляции.