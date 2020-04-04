Спасатели ликвидируют лесной пожар в Зоне отчуждения
17:48, 04 апреля 2020Происшествия
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Угрозы населенным пунктам нет.
Для тушения пожара вылетели два самолеты \ dsns.gov.ua
Спасатели ликвидируют лесной пожар в Зоне отчуждения безусловного (обязательного) отселения.
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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, в 13:22 поступила информация о том, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения возле с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
Для тушения пожара вылетели два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8. Всего к тушению пожара привлечены 91 пожарник и 18 единиц техники.
«Трудности тушения состоят в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон. Угрозы населенным пунктам нет», - говорится в сообщении.
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