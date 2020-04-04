Тысячи работников завода в Кривом Роге штурмовали здание из-за пропусков для проезда – вызвали копов (фото)

На руководителя отдела кадров уже составили админпротокол.

Возле здания завода Арселормиттал Кривой Рог утром 4 апреля образовались тысячные очереди за пропусками для проезда в общественном транспорте, движение которого в Днепропетровской области изменили из-за введения ограничительных мер в связи с пандемией.

Об этом пишет Первый Криворожский.

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Люди не придерживались рекомендованной ВОЗ социальной дистанции, а в масках и респираторах были единицы.

В пресс-службе полиции Кривого Рога заявили, что после сообщения относительно нарушений правил карантина и ненадлежащей организации работы уже составили админпротокол на руководителя отдела кадров завода.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил новые меры по усилению карантина в Украине, введенного из-за распространения коронавирусной болезни.

В частности, правительство решило ограничить число работающих пунктов пропуска на государственной границе - их останется 21; ввести обязательную 14-дневную обсервация всех, кто возвращается из-за границы; запретить передвижение по улицам больше двух людей (за исключением лиц, сопровождающих детей); обязательное ношение маски.