Эвакуированные из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и пытались сбежать из аэропорта, выломав двери (видео)

Все эвакуированные украинцы должны подписать обязательство о 14 днях в обсервации.

Эвакуированные из Вьетнама украинцы, которые 29 марта прибыли в аэропорт "Борисполь", сопротивлялись обсервации и пытались силой вырваться из терминала.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола на странице в Facebook.

"Ситуация следующая. Киев, аэропорт Борисполь, рейс из Вьетнама только прилетел. Украинцы, которые прилетели в страну отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Только что. Приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает", - говорится в сообщении.

Как видно на видео, люди пытались выбить дверь и убежать через полосу контроля.

Спикер полиции Киевской области Виталина Грохольская пояснила, что граждане Украины, которые прилетели из Вьетнама, отказались от организации их перевозки к местам обсервации, пишет РБК-Украина.

"Прибыли граждане Украины и Вьетнама. Их планировали вывезти вместе - организованно, автобусами. Однако, эти люди отказались, ведь многих из них встречали родственники. Они своим ходом выехали из аэропорта. Информации о том, что они отказались от обсервации нет. Все они подписали соответствующие документы о самоизоляции и выехали своим ходом из "Борисполя", - заявила Грохольская.

Позже Виталий Глагола добавил, что украинцы, которые прорывались, были эвакуированы из Вьетнама, но вечером еще ожидается похожий рейс из Дохи (Катар).

"Все должны подписать обязательства о 14 днях в обсервации. Эвакуированные отказались и прорывали границу в аэропорту, взломав дверь. Эвакуация предлагалась двух типов: бесплатная в отеле "Казацкий" и платная. Расценки на фото. Цена за все 14 дней", - добавил журналист.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании вечером 29 марта принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.