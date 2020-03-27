В Киеве изъяли партию поддельных экспресс-тестов на коронавирус (фото)

Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, которая ввозила в страну некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19.

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Как сообщили в пресс-центре СБУ, препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такая транспортировка не позволяла соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжким последствиям для здоровья украинских граждан, отмечается в сообщении.

«Дельцы реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации через интернет и лично клиентам. Продукцию они хранили в антисанитарных условиях в подвальном помещении в столице», - сообщили в СБУ.

Во время следственных действий по месту хранения контрабандного товара правоохранители изъяли лекарства и тесты почти на 1 миллион гривен. Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к противоправной деятельности, с целью привлечения их к уголовной ответственности.

Ранее УНИАН сообщал, что две страны отказались от некачественных экспресс-тестов на коронавирус.