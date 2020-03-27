В Харькове разыскали всех 10 нарушителей режима самоизоляции

9 из 10 человек находятся на территории области в самоизоляции и контролируются полицией.

Полиция Харькова разыскала всех 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и нарушили режим самоизоляции.

Об этом в Facebook сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

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Он отметил, что 9 из 10 находятся на территории области в самоизоляции и контролируются полицией. Всех было осмотрено медиками.⠀

«Последнего человека было найдено в Одесской области. Она временно проживает там, и на Харьковщине с момента возвращения из-за границы не была. Контролировать прохождение режима самоизоляции будут органы власти Одесской области», – написал он.

Кучер отметил, что по всем нарушителям будут принимать меры в соответствии с действующим законодательством Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно о розыске харьковскими копами 10 граждан, предоставивших о себе неверные данные и фактически отказавшихся соблюдать требования самоизоляции.