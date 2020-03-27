цей матеріал доступний українською

В Харькове разыскали всех 10 нарушителей режима самоизоляции

13:18, 27 марта 2020
Происшествия
214 0
В отношении всех нарушителей примут меры согласно действующему законодательству Украины / УНИАН

Об этом в Facebook сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Читайте такжеВ Киеве пенсионер вломился в троллейбус без маски и спецдопуска – эго вытолкали (видео)

Он отметил, что 9 из 10 находятся на территории области в самоизоляции и контролируются полицией. Всех было осмотрено медиками.⠀

«Последнего человека было найдено в Одесской области. Она временно проживает там, и на Харьковщине с момента возвращения из-за границы не была. Контролировать прохождение режима самоизоляции будут органы власти Одесской области», – написал он.

Кучер отметил, что по всем нарушителям будут принимать меры в соответствии с действующим законодательством Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно о розыске харьковскими копами 10 граждан, предоставивших о себе неверные данные и фактически отказавшихся соблюдать требования самоизоляции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter