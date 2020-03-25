В Житомире бетономешалка врезался в троллейбус, есть пострадавшие (видео)

Травмированных доставили в больницы, в настоящее время их состояние удовлетворительное.

В Житомире на мосту грузовик с бетономешалкой въехал в троллейбус, пострадали 7-летний мальчик и водитель троллейбуса.

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Об этом сообщает Городской информационный центр Житомирского горсовета в Facebook.

Отмечается, что авария произошла сегодня в Житомире на Чудновском мосту около 16:10. Столкнулись троллейбус и грузовик с бетономешалкой, в результате чего травмы получили водитель троллейбуса и семилетний мальчик, которых доставили в больницы. В настоящее время их состояние удовлетворительное.

На месте происшествия работала полиция. Подробности ДТП устанавливаются.

Ранее УНИАН сообщал, что в Харьковской области на трассе "Чугуев - Меловое" в результате столкновения грузовика и легковушки погибли четверо человек.