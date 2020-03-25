Суд отказался арестовать свыше 285 тысяч медицинских масок и респираторов, которые хотели вывезти за границу

Постановлением Кабмина от 11 марта запрещен экспорт такой продукции, а груз масок и респираторов, который был задержан в "Борисполе" 13 марта, является доказательством в уголовном производстве.

Суд отказал в аресте 285,2 тыс. медицинских масок и респираторов, которые пытались вывезти за границу.

Об этом говорится в постановлении Бориспольского горрайонного суда Киевской области от 16 марта.

Согласно документу, следователь следственного отделения полиции в аэропорту «Борисполь» обратился в суд с ходатайством об аресте медицинских масок и респираторов, которые были задержаны 13 марта во время попытки вывоза за границу.

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В частности, речь идет о 240 тыс. противоаэрозольних респираторов «Днепр-2», 19,2 тыс. респираторов марки «TFM 220» и 26 тыс. фильтрующих полумасок «СПЕКТР».

Следователь в ходатайстве сослался на постановление правительства, которым с 11 марта ограничено вывоз из Украины такой продукции, и отметил, что эти маски и респираторы являются доказательствами в уголовном производстве. Несмотря на это, следственный судья Дмитрий Ткаченко в постановлении отметил, что приобщенные к ходатайству материалы не доказывают обоснованного подозрения совершения уголовного преступления такой степени тяжести, что может быть основанием для применения мер обеспечения уголовного производства, в связи с чем применение такой меры обеспечения уголовного производства как арест имущества, не допускается.

Кроме того, согласно постановлению, в уголовном производстве не сообщено о подозрении ни одному лицу, а потому права третьего лица, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, возникают с момента обращения прокурора в суд с ходатайством об аресте имущества.

«При возникновении вопроса об ограничении права собственности в уголовном производстве, лицо, не являющееся подозреваемым, приобретает статус третьего лица, в отношении которого решается вопрос об аресте. Действующим уголовным процессуальным законодательством определена возможность ареста имущества третьего лица только по ходатайству прокурора. В то же время ходатайство об аресте имущества подано следователем, который является ненадлежащим субъектом такого обращения», - отмечается в документе.

Поэтому, как отмечается в постановлении, в удовлетворении ходатайства следователя об аресте имущества следует отказать.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров до 1 июня запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение населения необходимыми средствами защиты во время пандемии коронавируса. Постановление правительства, запрещающее экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности, респираторов, было принято 11 марта и вступило в силу после опубликования.

21 марта в Государственной таможенной службе сообщили, что после введения запрета таможенники, пограничники и правоохранители остановили вывоз за границу более 260 тыс. масок и респираторов.