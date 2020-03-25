Житель Шостки приехал из Германии и сразу начал работать таксистом, в городе – скандал (видео)

Отныне состояние мужчины по несколько раз на день будут контролировать медики.

В городе Шостка в Сумской области разгорелся скандал – мужчина приехал из места вспышки коронавируса, обязался самоизолироваться, а вместо этого пошел работать таксистом на вокзал.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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О нарушителе горсовет и полицию оповестили местные жители. Выяснилось, что по приезду в Украину 55-летний мужчина давал подписку, что две недели будет находиться дома.

Копы разыскали нарушителя, но штрафовать его не стали. Тот заверил, что пассажиров не возил.

Отныне его состояние по несколько раз на день будут контролировать медики.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта официально подтверждено 113 случаев заболевания коронавирусом, жертвами болезни стало четверо человек.