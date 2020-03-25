Водители блокируют движение на КПП в Чопе, потому что не хотят подписывать обязательства о самоизоляции (фото)
12:34, 25 марта 2020Происшествия
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По состоянию на утро 25 марта в Украине зарегистрированы 113 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
На место вызвали полицию / Фото УНИАН
Четыре фуры заблокировали грузовое движение в сторону Украины на пункте пропуска «Тиса» в Чопе.
Об этом в Telegram сообщил журналист Виталий Глагола.
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По его словам, водители, возвращающиеся домой из-за границы, не хотят подписывать обязательства о 14-дневной самоизоляции ради возможного нераспространения опасного COVID-19.
«Заблокировали движение. Водители возвращаются из-за границы и отказываются подписывать обязательства о 14 дней самоизоляции, которую требуют подписать пограничники. На место вызвали полицию», – написал он.
По состоянию на утро 25 марта в Украине зарегистрированы 113 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
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