Водители блокируют движение на КПП в Чопе, потому что не хотят подписывать обязательства о самоизоляции (фото)

По состоянию на утро 25 марта в Украине зарегистрированы 113 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Четыре фуры заблокировали грузовое движение в сторону Украины на пункте пропуска «Тиса» в Чопе.

Об этом в Telegram сообщил журналист Виталий Глагола.

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По его словам, водители, возвращающиеся домой из-за границы, не хотят подписывать обязательства о 14-дневной самоизоляции ради возможного нераспространения опасного COVID-19.

«Заблокировали движение. Водители возвращаются из-за границы и отказываются подписывать обязательства о 14 дней самоизоляции, которую требуют подписать пограничники. На место вызвали полицию», – написал он.

По состоянию на утро 25 марта в Украине зарегистрированы 113 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.