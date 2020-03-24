21 тысячу медицинских масок пытались вывезти в Израиль - прокуратура

Суд наложил арест на груз.

Работники частного предприятия пытались незаконно вывезти из Украины в Израиль 21 тыс. медицинских масок стоимостью более 1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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«Прокуратура пресекла попытку вывоза за границу медицинских масок стоимостью более 1 млн грн. По ходатайству, согласованному с прокурором, суд наложил арест на указанный груз», - говорится в сообщении.

По версии следствия, работники одного из частных предприятий, злоупотребляя полномочиями, пытались экспортировать в Израиль медицинские маски во время действия запрета, определенного постановлением Кабинета министров.

В уголовном производстве по факту злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины) досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляет Херсонская местная прокуратура.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

До 1 июня правительство запретило экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение населения необходимыми средствами защиты.