Из Украины снова пытались вывезти крупную партию респираторных масок

В Украине из-за угрозы распространения нового коронавируса до 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение населения необходимыми средствами защиты.

На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконную попытку вывоза из страны 80 тысяч респираторных масок, запрещенных правительством к экспорту в условиях карантина.

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Об этом пресс-служба СБУ сообщает в Facebook.

«На посту «Тиса» Закарпатской таможни правоохранители остановили грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено 80 тысяч респираторных масок, которые злоумышленники пытались вывезти за границу, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, в таможенную декларацию нарушители внесли ложные сведения о количестве и качестве товара, ориентировочная стоимость которого составляет более 3,4 млн грн.

В рамках производства, открытого по ст. 472 Таможенного кодекса Украины, на изъятые средства защиты наложен арест.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

Также до 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение населения необходимыми средствами защиты.