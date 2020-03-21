Из Украины снова пытались вывезти крупную партию респираторных масок
На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконную попытку вывоза из страны 80 тысяч респираторных масок, запрещенных правительством к экспорту в условиях карантина.
Читайте такжеВ Испанию завезли украинские респираторы: главный таможенник говорит, что все законно (видео)
Об этом пресс-служба СБУ сообщает в Facebook.
«На посту «Тиса» Закарпатской таможни правоохранители остановили грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено 80 тысяч респираторных масок, которые злоумышленники пытались вывезти за границу, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.
Кроме того, в таможенную декларацию нарушители внесли ложные сведения о количестве и качестве товара, ориентировочная стоимость которого составляет более 3,4 млн грн.
В рамках производства, открытого по ст. 472 Таможенного кодекса Украины, на изъятые средства защиты наложен арест.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.
Также до 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение населения необходимыми средствами защиты.