На Волыни правоохранители задержали грузовик с 20 тоннами фальсифицированных антисептиков (фото)

Также пресечена работа подпольного цеха по производству антисептика и бытовой химии.

На Волыни правоохранители задержали грузовик с 20 тоннами фальсифицированных антисептиков на сумму 2 млн грн и пресекли работу подпольного цеха по их производству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волынской области, минувшей ночью правоохранители на въезде в Волынскую область задержали грузовик с 20 тоннами фальсифицированной продукции на сумму более 2 млн грн.

Как отмечается в сообщении, в рамках расследования уголовного производства о незаконных сделках с подакцизными товарами и марками акцизного налога (ч. 2 ст. 204 и ч. 2 ст. 199 УК Украины) задокументирована преступная деятельность группы лиц, которые наладили незаконное изготовление лекарственного средства, предназначенного для дезинфекции. Ежедневно подпольный цех изготавливал до 15 тонн контрафактного антисептика на сумму 1,5 млн грн.

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«В ходе проведения санкционированного судом обыска по месту производства контрафакта - в одном из сел в Киверцевского района - выявлено большое количество сырья для изготовления поддельных лекарственных препаратов, а также моющих средств известных европейских брендов (Fairy, Persil, Ariel, Head & Shoulders и др.) и оборудования и тары для розлива», - отметили в ведомстве.

В Единый реестр досудебных расследований внесена также информация о нарушении установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 321-2 УК).

Учитывая ажиотаж, связанный с распространением коронавируса, решается вопрос об аресте изъятого имущества, устанавливается механизм сбыта фальсифицированного лекарственного средства, прежде всего в больницы и аптеки.

Фальсификат направлен на экспертизу.