В Киеве разъяренный пассажир вышвырнул из троллейбуса контролера (видео)

После введения в Украине карантина и ограничения на перевозку людей в транспорте между водителями и пассажирами ежедневно возникают десятки конфликтных ситуаций.

В Киеве из-за лимитов на одновременную перевозку людей в общественном транспорте разъяренный пассажир вышвырнул из троллейбуса контролера.

Судя по видео, молодой мужчина был недоволен тем, что контролер оказался 10 человеком в салоне, и других пассажиров брать больше было нельзя. Однако, он вытянул контролера из троллейбуса и зашел сам, чтобы оказаться десятым. При этом, требовал от водителя закрыть дверь, дергая ее, и ехать дальше.

Также он предлагал заходить другим людям, ожидавшим на остановке.

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Отметим, что после введения в Украине карантина и ограничения на перевозку людей в транспорте между водителями и пассажирами ежедневно возникают десятки конфликтных ситуаций.

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Часто не попавшие в число "счастливчиков" население начинает блокировать движение транспорт, требуя от водителя пустить их в салон. Доходит и до более радикальных методов: например, в Харькове разъяренные пассажиры разбили стекло в трамвае, а в Хмельницкой области маршрутку забросали камнями. В Николаеве же пенсионеры избили водителя трамвая после отказа везти больше 10 пассажиров

Стоит добавить, что за перевозку большего, чем разрешено, числа людей предусмотрен крупный штраф.

Напомним, ранее директор КП "Киевпастранс" пригрозил, что будет лишать премий или даже увольнять водителей, которые будут пускать в транспортное средство более 10 человек.