Скрыли инфицированного: прокуратура возьмется за частную клинику в Киеве

По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заболевания коронавирусом, в частности, в столице заболели три человека.

Прокуратура города Киева инициировала расследование по факту сокрытия частной клиникой информации о пациенте, инфицированном коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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«Прокуратура города Киева инициировала проведение досудебного расследования в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, не сообщили государственные органы Украины о пациенте, инфицированном коронавирусом», - говорится в сообщении.

Согласно информации, обнародованной в СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не сообщил о положительном тесте пациента Министерству здравоохранения и Центру общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования коронавирусом, в частности, в столице заболели три человека. 19 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что коронавирус выявлен у киевлянина, который вернулся из Швейцарии. Он сделал тест на коронавирус в одном из частных медицинских центров столицы. Результат был положительный, но медцентр не уведомил об этом Минздрав.