"Скорая" на карантине в Херсоне: медиков отпустили, у больного коронавируса не обнаружили (видео)

Медики призывают людей быть добросовестными и честными, отвечать на вопросы диспетчера, когда вызывают «скорую».

В Херсоне выпустили из двухнедельного карантина бригаду медиков, которые приехали на вызов больного, контактировавшего с сестрой из Польши.

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У мужчины коронавируса не обнаружили, а врачи могут вернуться к работе, говорится в сюжете ТСН.

Медики призывают людей быть добросовестными и честными, отвечать на вопросы диспетчера, когда вызывают «скорую».

Как сообщал УНИАН, бригаду медиков вчера отправили на двухнедельный карантин, поскольку больной умолчал про свой контакт с родственницей, которая вернулась из Польши. Медики приехали на вызов без защитного снаряжения.