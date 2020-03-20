"Скорая" на карантине в Херсоне: медиков отпустили, у больного коронавируса не обнаружили (видео)
11:07, 20 марта 2020Происшествия
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Медики призывают людей быть добросовестными и честными, отвечать на вопросы диспетчера, когда вызывают «скорую».
В Херсоне из-за мужачины, который скрыл информацию, на карантин отправили бригаду скорой
В Херсоне выпустили из двухнедельного карантина бригаду медиков, которые приехали на вызов больного, контактировавшего с сестрой из Польши.
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У мужчины коронавируса не обнаружили, а врачи могут вернуться к работе, говорится в сюжете ТСН.
Медики призывают людей быть добросовестными и честными, отвечать на вопросы диспетчера, когда вызывают «скорую».
Как сообщал УНИАН, бригаду медиков вчера отправили на двухнедельный карантин, поскольку больной умолчал про свой контакт с родственницей, которая вернулась из Польши. Медики приехали на вызов без защитного снаряжения.
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