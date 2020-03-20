Копы 270 раз оштрафовали граждан за нарушение карантина

Больше всего нарушений выявлено в Донецкой области, там полицейские составили 58 админпротоколов.

Правоохранители составили 270 административных протоколов за нарушение украинцами правил карантина.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

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Больше всего нарушений выявлено в Донецкой области, там полицейские составили 58 админпротоколов по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также нарушения выявлены в Киеве (31 протокол), Киевской (25), Херсонской (24), Сумской (19), Черкасской (18), в Волынской (14) и Винницкой (13) областях. Кроме того, 10 админпротоколов составлено во Львовской области, по 9 в Ривненской и Кировоградской областях, 4 в Николаевской, по 3 - в Закарпатской, Полтавской и Черниговской областях, 2 Житомирской. Еще по одному протоколу составили полицейские в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областях.

Как сообщал УНИАН, в Харькове разъяренные пассажиры разбили лобовое стекло в одном из трамваев из-за недовольства ограничением по количеству людей в салоне.