В Харькове разъяренные пассажиры разбили стекло в трамвае: движение массово блокируется (фото, видео)

В городе не работает метро и сложная ситуация с наземным общественным транспортом.

В Харькове разъяренные пассажиры разбили лобовое стекло в одном из трамваев из-за недовольства ограничением по количеству людей в салоне.

Об этом сообщил в Facebook директор Департамента по связям с общественностью Харьковской мэрии Юрий Сидоренко.

Он также сообщил, что жители города массово перекрывают движение трамваев.

"Для разблокирования движения везде вызываем полицию, но это пока мало помогает. Поскольку на указанных участках трамваи заблокированы, как вы понимаете, трамваи дальше не идут, люди на остановках по маршруту не знают, из-за чего задержка. При закрытом метро перекрытие дорог только усугубляет ситуацию с перевозкой людей", - написал чиновник.

В мэрии призвали пассажиров окончательно не ухудшать непростую ситуацию с перевозками в городе.

Как сообщал УНИАН, подобные инциденты в Украине за время карантина происходят не впервые. Вчера в Одессе также пострадали несколько единиц электротранспорта, а в Николаеве был избит водитель трамвая.

Во Львове в четверг был отменен льготный проезд в общественном транспорте на время карантина.