В Киеве вооруженная банда отобрала у торговцев 100 тысяч медицинских масок (фото)

По словам потерпевших, медицинские маски на сумму около 1 млн гривень они скупали в различных местах в течение нескольких недель и решили их реализовать через знакомых.

Правоохранители задержали в Киеве группу вооруженных преступников, которые под угрозой оружия украли у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок.

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Как сообщила в Facebook пресс-служба Прокуратуры города Киева, вооруженное нападение произошло 13 марта.

По словам потерпевших, медицинские маски на сумму около 1 млн гривень они приобрели в различных местах в течение нескольких недель и через знакомых решили их реализовать.

«Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами, похожими на пистолеты. Представившись сотрудниками СБУ и угрожая, вероятно, оружием, мужчины положили потерпевших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные направления», - говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранителям удалось установить трех лиц, причастных к преступлению, и задержать их. Разбойниками оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам и совершили преступление с целью завладения дефицитными масками для их дальнейшей перепродажи.

Продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других участников преступления.

Ранее в Харькове произошла массовая драка за бесплатные медицинские маски, которые раздавали для того, чтобы люди могли защититься от смертельного коронавирус COVID-19.