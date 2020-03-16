"Девочку задавите!": в Харькове произошла потасовка из-за бесплатных масок (видео)

За бесплатными масками пришли в основном люди преклонного возраста.

В Харькове произошла массовая потасовка из-за бесплатных медицинских масок, которые раздавали для того, чтобы люди могли защитится от смертельного коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщает в Facebook "Харьков 1654".

Демонстративно раздать тысячу масок под зданием городского совета решил адвокат и общественный деятель Анатолий Родзинский.

"Родзинский решил под горсоветом раздать 1000 масок, в итоге пенсионеры за них начали толкаться", – говориться в подписи под роликом.

Под зданием горсовета образовалась длинная очередь. За бесплатными масками пришли в основном люди преклонного возраста. В итоге началась потасовка.

"Да что же вы делаете, девочку задавите!" – говорит одна из женщин на видео, которая также пришла за маской.