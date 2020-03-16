Украинца накажут за фейковый пост о коронавирусе в соцсетях

Полиция составила в отношении нарушителя административный протокол.

Житель Глыбоцкого района Черновицкой области распространял в сети фейковую информацию о ситуации по эпидемии коронавирус COVID-19.

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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции Черновицкой области, местные полицейские обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей. На своей странице мужчина распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания на COVID-19, в том числе и с летальными последствиями.

Отмечается, что такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения.

Полиция составила в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ему грозит наказание в виде наложения штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

Ранее сообщалось, что в Раде хотят ввести уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом.