цей матеріал доступний українською

Украинца накажут за фейковый пост о коронавирусе в соцсетях

13:54, 16 марта 2020
Происшествия
551 0
Жителя Черновицкой области разоблачили на "вбросе фейков" о коронавирусе / Иллюстрация УНИАН

Читайте такжеКоронавирус ударил по гривне: что будет и как жить дальше

Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции Черновицкой области, местные полицейские обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей. На своей странице мужчина распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания на COVID-19, в том числе и с летальными последствиями.

Отмечается, что такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения.

Полиция составила в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ему грозит наказание в виде наложения штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

Ранее сообщалось, что в Раде хотят ввести уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter