В Днепре мужчина устроил переполох и доказывал, что больной коронавирусом (фото)
В Днепре в полицию позвонил взволнованный мужчина. Он жаловался на действия медиков, которые, по его словам, выгнали его из поликлиники.
Об этом сообщает Информатор.
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Мужчина утверждал, что врачи придумали такое заболевание, как коронавирус. Кроме того, он требовал, чтобы полиция зафиксировала этот факт.
Патрульные прибыли в больницу, но заявителя уже не было. Медики пояснили, что мужчина действительно приходил в медучреждения и сообщил, что якобы больной пандемией.
К нему вышли медики в защитной одежде и стали его осматривать, но тот устроил конфликт и пошел прочь.
Позже выяснилось, что признаков коронавируса у мужчины не было, зато он был нетрезв.
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