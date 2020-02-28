В Харькове задержано 55 человек, причастных к столкновениям на рынке "Барабашово" (видео)

Задержанным гражданам от 19 до 55 лет.

В Харькове правоохранители задержали 55 человек, причастных к противоправным действиям на рынке «Барабашово».

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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что в рамках открытого по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) УК производства в Киевский отдел полиции доставлены 55 граждан в возрасте от 19 до 55 лет.

«Все они сейчас задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля в Харькове возле рынка «Барабашово» произошли столкновения с участием около 100 человек. Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и спецсредства.

Полицейские изъяли на месте происшествия резиновые дубинки, газовые баллончики и травматические пистолеты. Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.