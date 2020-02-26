На Львовщине столкнулись 6 автомобилей: среди пострадавших есть ребенок (фото)

В результате столкновения травмированы трое человек, один из них – несовершеннолетний мальчик.

На трассе Киев-Чоп во Львовской области столкнулись шесть автомобилей.

Об этом сообщает областное управление полиции.

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Как предварительно установили правоохранители, житель Закарпатской области, управляя грузовиком «ДАФ», совершил попутное столкновение с автомобилем «Дачия Логан», который, в свою очередь, столкнулся с автобусом «БАЗ», который ехал впереди. Далее автобус столкнулся с «Фордом Куга», а «Форд» - с «Фольксвагеном Шаран».

В результате столкновения телесные повреждения получили водитель «Рено», 34-летний житель города Винники, его 11-летний пассажир и водитель автомобиля «Фиат» - житель Львова.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, следователи Пустомытовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, во Львове во время работы на производстве по Широкой улице, 1б 64-летнему работнику отрезало руку.