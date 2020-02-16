На Львовщине водитель под наркотиками сбил трех пешеходов на тротуаре

Пострадавших мужчину и двух женщин госпитализировали.

Во Львовской области водитель автомобиля, находясь под действием наркотических веществ, совершил наезд на пешеходов.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Читайте такжеЖуткое убийство в Киеве: мужчина отрезал голову теще в ее день рождения (фото, видео)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 февраля в 17:15 на автодороге Городок -Комарно в селе Черляни, Городокского района.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля "Таврия Славута" выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. В результате наезда пострадали три человека. С телесными повреждениями женщины в возрасте 19 и 49 лет и 22-летний мужчина были госпитализированы.

Медики установили, что водитель "Таврии" находился в состоянии наркотического опьянения. Нарушителя задержали полицейские, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине правоохранители задержали мужчину, который избил пассажира поезда и напал на полицейского.