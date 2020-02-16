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На Львовщине водитель под наркотиками сбил трех пешеходов на тротуаре

12:07, 16 февраля 2020
Происшествия
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Водитель "Таврии" выехал на тротуар и сбил трех пешеходов / lv.npu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 февраля в 17:15 на автодороге Городок -Комарно в селе Черляни, Городокского района.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля "Таврия Славута" выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. В результате наезда пострадали три человека. С телесными повреждениями женщины в возрасте 19 и 49 лет и 22-летний мужчина были госпитализированы.

Медики установили, что водитель "Таврии" находился в состоянии наркотического опьянения. Нарушителя задержали полицейские, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине правоохранители задержали мужчину, который избил пассажира поезда и напал на полицейского.

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