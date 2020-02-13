После долларов претворялись слепыми: таможенники аэропорта "Херсон" погорели на взятках (фото)

За смену сумма взяток составляла до 4 тысяч долларов.

Служба безопасности разоблачила на систематических взятках должностных лиц таможенного поста "Херсон-Аэропорт" Черноморской таможни.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также"Кина не будет": тернополян оставили без кинотеатров

По данным следствия, таможенники наладили механизм вымогательства денег с предпринимателей, которые занимаются импортом товаров широкого потребления из одной из стран Ближнего Востока. За разные суммы взяток чиновники «не замечали» возможные нарушения коммерсантами установленных норм ввоза в Украину товаров зарубежного производства. Таким образом, чиновники минимизировали суммы обязательных платежей во время осуществления контроля ввоза товаров, что причиняло убытки госбюджета.

По оперативной информации, «тариф» зависел от стоимости багажа и составлял от 300 до 500 долларов с человека. По предварительным данным, за смену сумма полученной фигурантами неправомерной выгоды составила до 4 тысяч долларов.

Правоохранители задержали одного из чиновников, вероятно причастного к схеме, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения очередной взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщал УНИАН, в Харькове полиция проверила информацию, поступившую на почту, о закладке взрывчатки в жилых домах, медицинских учреждениях, торговых центрах, железнодорожном и автовокзалах Харькова (всего 87 объектов), но не нашла никаких взрывных устройств.